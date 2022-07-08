В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 1,5 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 576 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 576 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрированы 386 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 162 человека, третьей и более дозами – 875 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 153 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 780 077, из них первую дозу вакцины получили 5 359 089, две дозы - 4 855 179, бустерную дозу - 3 315 473 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 250 336 человек.