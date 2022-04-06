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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован 10 301 человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован 10 301 человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 10 301 человек.
Здоровье
6 апреля 2022 г. 16:39
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован 10 301 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 10 301 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 601, второй – 823, третьей – 8 282, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 595 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 513 935, из них первую дозу вакцины получили 5 328 620, две дозы - 4 829 985, бустерную и более доз - 3 123 615 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 231 715 человек.

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Версия на английском языке Number of people vaccinated in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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