В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован 10 301 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 10 301 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 10 301 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 601, второй – 823, третьей – 8 282, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 595 человек.



Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 513 935, из них первую дозу вакцины получили 5 328 620, две дозы - 4 829 985, бустерную и более доз - 3 123 615 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 231 715 человек.