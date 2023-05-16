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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился один человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился один человек В Азербайджане 15 мая зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 8 человек выздоровели.
Здоровье
16 мая 2023 г. 10:12
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился один человек

В Азербайджане 15 мая зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 8 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

Всего в стране выявлено 831 659 фактов заражения, из них 821 300 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 91 активно больной. От COVID-19 скончались 10 268 человек.

За минувшие сутки в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 502 теста, всего на сегодняшний день - 7 604 861 тест.

В целом, в Азербайджане введено 13 963 200 доз вакцины.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1 new COVID-19 case
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı açıqlanıb

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