В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился один человек

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразился один человек.

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразился один человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В целом в стране выявлено 831 978 факта заражения, из них 821 670 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 20 активных больных. На сегодняшний день скончались 10 288 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 659, в общей сложности 7 654 889 тестов.

За минувшие сутки введено 19, всего за прошедший период - 13 968 026 дозы вакцин.