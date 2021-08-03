В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 931 человек, четверо скончались

В Азербайджане зарегистрирован 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 225 человек излечились.

В Азербайджане зарегистрирован 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 225 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 345 882 факта заражения COVID-19, 333 492 человека вылечились, 5 034 скончались.

Число активных пациентов составляет 7 356 человек.

За последние сутки было проведено 10 257 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, за прошедший период - 4 060 235 тестов.