В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 41 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 37 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 37 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На данный момент в стране выявлено 824 168 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 813 909 человек излечились, в настоящее время насчитывается 284 активно больных. Всего от коронавируса скончались 9 975 человек.

За последние сутки проведено 1 802 теста на выявление коронавируса, всего - 7 367 419 тестов.