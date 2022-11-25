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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 41 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 41 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 37 человек излечились.
Здоровье
25 ноября 2022 г. 16:37
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 41 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 37 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На данный момент в стране выявлено 824 168 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 813 909 человек излечились, в настоящее время насчитывается 284 активно больных. Всего от коронавируса скончались 9 975 человек.

За последние сутки проведено 1 802 теста на выявление коронавируса, всего - 7 367 419 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 41 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 41 nəfər koronavirusa yoluxub

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