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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 41 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 41 человек За последние сутки в Азербайджане зафиксирован 41 новый факт заражения коронавирусом (COVID-19), 63 человека излечились.
Здоровье
26 октября 2022 г. 19:20
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 41 человек

За последние сутки в Азербайджане зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом (COVID-19), 63 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, зарегистрирован один случай смерти от коронавируса.

В общей сложности в стране коронавирусной инфекцией заразились 823 064 человека, из них 812 806 человек излечились, число активных больных - 317. Всего от коронавируса скончался 9 941 человек.

За последние сутки проведено 2 014 тестов, на сегодняшний день - 7 311 644 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 41 new COVID-19 cases, 1 died
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 41 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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