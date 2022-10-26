В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 41 человек

За последние сутки в Азербайджане зафиксирован 41 новый факт заражения коронавирусом (COVID-19), 63 человека излечились.

За последние сутки в Азербайджане зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом (COVID-19), 63 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, зарегистрирован один случай смерти от коронавируса.

В общей сложности в стране коронавирусной инфекцией заразились 823 064 человека, из них 812 806 человек излечились, число активных больных - 317. Всего от коронавируса скончался 9 941 человек.

За последние сутки проведено 2 014 тестов, на сегодняшний день - 7 311 644 теста.