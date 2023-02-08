В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 31 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 36 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 36 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался 1 человек.

Всего в стране выявлено 828 137 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 884 человека излечились, в настоящее время насчитывается 156 активно больных. Всего скончались 10 097 человек.

За последние сутки проведено 1 830 тестов, всего на сегодняшний день - 7 500 674 теста на выявление заражения коронавирусом.