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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 31 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 31 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 36 человек излечились.
Здоровье
8 февраля 2023 г. 20:05
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 31 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 36 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался 1 человек.

Всего в стране выявлено 828 137 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 884 человека излечились, в настоящее время насчитывается 156 активно больных. Всего скончались 10 097 человек.

За последние сутки проведено 1 830 тестов, всего на сегодняшний день - 7 500 674 теста на выявление заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 31 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 31 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1 nəfər vəfat edib

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