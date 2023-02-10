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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 21 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 21 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 22 человека излечились
Здоровье
10 февраля 2023 г. 16:40
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 21 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 22 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один пациент с коронавирусом скончался.

Всего в стране выявлено 828 195 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 944 человека излечились, в настоящее время насчитывается 153 активно больных. Всего скончались 10 098 человек.

За последние сутки проведено 980 тестов, всего на сегодняшний день - 7 503 034 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 21 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 21 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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