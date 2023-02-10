В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 21 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 22 человека излечились

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 22 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один пациент с коронавирусом скончался.

Всего в стране выявлено 828 195 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 944 человека излечились, в настоящее время насчитывается 153 активно больных. Всего скончались 10 098 человек.

За последние сутки проведено 980 тестов, всего на сегодняшний день - 7 503 034 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом.