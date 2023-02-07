В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 21 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 32 человека излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 32 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся от коронавируса нет.

Всего в стране выявлено 828 106 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 848 человек излечились, в настоящее время насчитывается 162 активно больных. Всего скончались 10 096 человек.

За последние сутки проведено 2 185 тестов, всего на сегодняшний день - 7 498 844 теста на выявление заражения коронавирусом.