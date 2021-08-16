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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 1851 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 1851 человек В Азербайджане зарегистрирован 1 851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 402 пациента излечились.
Здоровье
16 августа 2021 г. 16:45
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 1851 человек

В Азербайджане зарегистрирован 1 851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 402 пациента излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 17 человек.

Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 369 853 человека. Из них излечились 339 327 человек, скончались 5 170 человек.

Число активно больных на сегодняшний день составляет 25 356 человек.

За последние сутки в стране было проведено 9 695 тестов, в общей сложности - 4 220 135.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 1,851 coronavirus cases, 17 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1851 nəfər koronavirusa yoluxub, 17 nəfər ölüb

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