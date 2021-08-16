В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 1851 человек

В Азербайджане зарегистрирован 1 851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 402 пациента излечились.

В Азербайджане зарегистрирован 1 851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 402 пациента излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 17 человек.

Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 369 853 человека. Из них излечились 339 327 человек, скончались 5 170 человек.

Число активно больных на сегодняшний день составляет 25 356 человек.

За последние сутки в стране было проведено 9 695 тестов, в общей сложности - 4 220 135.