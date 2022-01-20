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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 186 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 186 человек В Азербайджане зарегистрирован 1 186 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 582 человек прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
20 января 2022 г. 18:33
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 186 человек

В Азербайджане зарегистрирован 1 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 582 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 14 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 629 352 факта заражения COVID-19, из них вылечились 610 605 человек, 8 564 скончались, активно больных - 10 183.

За последние сутки проведено 9 116 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 6 037 787 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1186 nəfər koronavirusa yoluxub, 14 nəfər vəfat edib

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