В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 186 человек

В Азербайджане зарегистрирован 1 186 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 582 человек прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане зарегистрирован 1 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 582 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 14 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 629 352 факта заражения COVID-19, из них вылечились 610 605 человек, 8 564 скончались, активно больных - 10 183.

За последние сутки проведено 9 116 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 6 037 787 тестов.