В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 1 101 человек

В Азербайджане зарегистрирован 1 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 311 пациентов излечились.

В Азербайджане зарегистрирован 1 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 311 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 9 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 352 926 фактов заражения COVID-19, 335 336 человек вылечились, 5 072 скончались.

Число активно больных составляет 12 518.

За последние сутки проведено 6 947 тестов на выявление новых случаев заражения COVID-19, за прошедший период - 4 123 715 тестов.