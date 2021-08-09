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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 1 101 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 1 101 человек В Азербайджане зарегистрирован 1 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 311 пациентов излечились.
Здоровье
9 августа 2021 г. 16:47
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 1 101 человек

В Азербайджане зарегистрирован 1 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 311 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 9 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 352 926 фактов заражения COVID-19, 335 336 человек вылечились, 5 072 скончались.

Число активно больных составляет 12 518.

За последние сутки проведено 6 947 тестов на выявление новых случаев заражения COVID-19, за прошедший период - 4 123 715 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,101 new COVID-19 cases, 9 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 1 101 yeni yoluxma qeydə alınıb, 9 nəfər ölüb

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