В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека, двое скончались

В Азербайджане обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) за последние сутки.

В Азербайджане обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) за последние сутки.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки зафиксировано 3 новых случая заражения коронавирусом.

Один человек выздоровел, двое скончались.

В целом в стране выявлено 831 965 фактов заражения, из них 821 666 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 12 больных. На сегодняшний день скончались 10 287 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 756, всего на сегодняшний день - 7 652 018 тестов.

За минувшие сутки введено 26, всего за прошедший период - 13 967 860 доз вакцин.