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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека, двое скончались

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека, двое скончались В Азербайджане обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) за последние сутки.
Здоровье
11 июля 2023 г. 16:57
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека, двое скончались

В Азербайджане обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) за последние сутки.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки зафиксировано 3 новых случая заражения коронавирусом.

Один человек выздоровел, двое скончались.

В целом в стране выявлено 831 965 фактов заражения, из них 821 666 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 12 больных. На сегодняшний день скончались 10 287 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 756, всего на сегодняшний день - 7 652 018 тестов.

За минувшие сутки введено 26, всего за прошедший период - 13 967 860 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 3 new COVID-19 cases, 2 dies
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 3 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər ölüb

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