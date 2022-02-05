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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 7 тыс. человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 7 тыс. человек В Азербайджане зарегистрировано 7 704 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 4 109 пациентов вылечились.
Здоровье
5 февраля 2022 г. 18:37
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 7 тыс. человек

В Азербайджане зарегистрировано 7 704 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 4 109 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 23 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 691 180 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 641 538 человек, 8 846 скончались, активно больных - 40 796.

За последние сутки проведено 20 531 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за прошедший период - 6 248 414 тестов.

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