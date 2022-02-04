В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 7 тыс. человек

В Азербайджане зарегистрировано 7 050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 435 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 7 050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 435 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 26 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 683 476 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 637 429 человек, 8 823 скончались, активно больных - 37 224.

За последние сутки проведено 19 481 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за прошедший период - 6 227 883 теста.