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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 7 тыс. человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 7 тыс. человек В Азербайджане зарегистрировано 7 050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 435 пациентов вылечились.
Здоровье
4 февраля 2022 г. 16:42
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 7 тыс. человек

В Азербайджане зарегистрировано 7 050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 435 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 26 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 683 476 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 637 429 человек, 8 823 скончались, активно больных - 37 224.

За последние сутки проведено 19 481 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за прошедший период - 6 227 883 теста.

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Версия на английском языке Daily COVID-19 cases exceed 7,000 in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa sutkalıq yoluxma 7 mini ötüb

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