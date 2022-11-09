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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились семь человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились семь человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 51 человека излечился.
Здоровье
9 ноября 2022 г. 16:42
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились семь человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 51 человек излечился.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

В стране выявлено в целом 823 584 факта заражения коронавирусной инфекцией, 813 405 человек излечились, в настоящее время насчитывается 222 активных больных. Всего скончалось 9 957 человек.

За последние сутки проведено 1 740, всего - 7 337 855 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 7 nəfər koronavirusa yoluxub

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