В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились семь человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 51 человека излечился.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 51 человек излечился.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

В стране выявлено в целом 823 584 факта заражения коронавирусной инфекцией, 813 405 человек излечились, в настоящее время насчитывается 222 активных больных. Всего скончалось 9 957 человек.

За последние сутки проведено 1 740, всего - 7 337 855 тестов.