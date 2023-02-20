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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились шесть человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились шесть человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек излечились.
Здоровье
20 февраля 2023 г. 18:21
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились шесть человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти не зарегистрировано.

Всего в стране выявлено 828 358 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 131 человек излечился, в настоящее время насчитывается 124 активно больных. Всего скончались 10 103 человека.

За последние сутки проведено 579 тестов, всего на сегодняшний день - 7 514 447 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 6 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 6 koronavirus xəstəsi aşkarlanıb

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