В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились шесть человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти не зарегистрировано.

Всего в стране выявлено 828 358 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 131 человек излечился, в настоящее время насчитывается 124 активно больных. Всего скончались 10 103 человека.

За последние сутки проведено 579 тестов, всего на сегодняшний день - 7 514 447 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.