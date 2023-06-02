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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились четыре человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились четыре человека В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 14 человек выздоровели.
Здоровье
2 июня 2023 г. 17:34
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились четыре человека

В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 14 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один пациент скончался.

В целом в стране выявлено 831 853 факта заражения, из них 821 530 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 48 активных больных. Всего скончались 10 275 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 830, всего на сегодняшний день - 7 624 100 тестов.

За сутки в стране вакцинированы 57 человек.

В Азербайджане до сегодняшнего дня введено 13 965 758 доз вакцин от коронавируса.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 4 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 4 nəfər koronavirusa yoluxub

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