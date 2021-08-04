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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 996 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 996 человек В Азербайджане зарегистрировано 996 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 202 человека излечились.
Здоровье
4 августа 2021 г. 20:11
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 996 человек

В Азербайджане зарегистрировано 996 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 202 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 5 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 346 878 фактов заражения COVID-19, 333 694 человека вылечились, 5 039 скончались.

Число активных пациентов составляет 8 145 человек.

За последние сутки было проведено 10 465 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, за прошедший период - 4 070 700 тестов.

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Версия на английском языке Active COVID cases exceed 8,000 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 996 nəfər koronavirusa yoluxub, 5 nəfər ölüb

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