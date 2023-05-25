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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 9 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 9 человек За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели.
Здоровье
25 мая 2023 г. 17:03
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 9 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

В целом в стране выявлено 831 789 фактов заражения, из них 821 431 человек прошел лечение и выздоровел, в настоящее время насчитывается 85 активных больных. Всего скончались 10 273 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 148, всего на сегодняшний день - 7 616 076 тестов.

За последние сутки в Азербайджане введено 200, в целом - 13 964 544 дозы вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 9 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 9 nəfər koronavirusa yoluxub

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