В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 757 человек

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 757 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 302 человека излечились.

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 757 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 302 человека излечились.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 скончались 9 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 634 488 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 612 594 человека, 8 619 скончались, активно больных - 13 275.

За последние сутки проведено 5 145 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 6 070 424 теста.