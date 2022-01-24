О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 757 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 757 человек В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 757 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 302 человека излечились.
Здоровье
24 января 2022 г. 18:40
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 757 человек

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 757 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 302 человека излечились.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 скончались 9 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 634 488 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 612 594 человека, 8 619 скончались, активно больных - 13 275.

За последние сутки проведено 5 145 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 6 070 424 теста.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan reports 757 new COVID-19 cases on January 24
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 757 nəfər koronavirusa yoluxub, 9 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Замглавы МИД: Азербайджан всегда будет важным партнером для Малайзии
ФотоЗамглавы МИД: Азербайджан всегда будет важным партнером для Малайзии
24 января 2022 г. 14:51
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
24 января 2022 г. 13:31
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма
ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма
24 января 2022 г. 10:35
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
24 января 2022 г. 09:34
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
21 января 2022 г. 18:30
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
21 января 2022 г. 18:15
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
21 января 2022 г. 18:02
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi