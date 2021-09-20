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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 740 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 740 человек В Азербайджане зарегистрировано 740 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 442 пациента вылечились.
Здоровье
20 сентября 2021 г. 18:44
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 740 человек

В Азербайджане зарегистрировано 740 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 442 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 22 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 473 459 фактов заражения COVID-19, вылечились 436 537 человек, 6 327 скончались.

Число больных COVID-19 в стране на сегодня составляет 30 595 человек.

За последние сутки в стране было проведено 7 103, в общей сложности - 4 751 264 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 740 new COVID-19 cases, 22 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı mindən aşağı düşüb, 22 nəfər ölüb

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