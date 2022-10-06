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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом, 151 человек вылечился.
Здоровье
6 октября 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом, 151 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались два пациента.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 821 937 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 379 человек вылечились, 9 927 - скончались, число активных больных составляет 631.

За последние сутки в стране проведено 2 848 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 266 943 теста.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 72 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər ölüb

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