В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом, 151 человек вылечился.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом, 151 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались два пациента.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 821 937 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 379 человек вылечились, 9 927 - скончались, число активных больных составляет 631.

За последние сутки в стране проведено 2 848 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 266 943 теста.