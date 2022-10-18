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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 69 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 69 человек В Азербайджане зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 92 человека вылечились
Здоровье
18 октября 2022 г. 16:38
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 69 человек

В Азербайджане зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 92 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки зафиксировано три факта смерти от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 822 686 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 339 человек вылечились, число активных больных составляет 412. Всего скончались 9 935 человек.

За последние сутки в стране проведено 2 780 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 293 381 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 69 new COVID-19 case, 3 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa daha 69 nəfər yoluxub, 3 nəfər ölüb

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