В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 62 человека

В Азербайджане зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 46 человек прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 46 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 4 человека c положительными тестами на коронавирус скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 791 876 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 781 865 граждан, 9 691 скончался, активно больных - 320.

За последние сутки в стране проведено 5 122 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 697 184 теста.