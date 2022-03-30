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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 62 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 62 человека В Азербайджане зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 46 человек прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
30 марта 2022 г. 16:44
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 62 человека

В Азербайджане зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 46 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 4 человека c положительными тестами на коронавирус скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 791 876 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 781 865 граждан, 9 691 скончался, активно больных - 320.

За последние сутки в стране проведено 5 122 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 697 184 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 62 new COVID-19 cases, 4 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 62 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 nəfər ölüb

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