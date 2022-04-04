В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 человек

В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 17 человек прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 17 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 067 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 782 040 граждан, 9 698 скончались, активно больных - 329.

За последние сутки в стране проведено 2 106 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 716 463 теста.