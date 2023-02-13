В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 5 человек излечились.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один пациент с коронавирусом скончался.
Всего в стране выявлено 828 235 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 986 человек излечились, в настоящее время насчитывается 150 активно больных. Всего скончались 10 099 человек.
За последние сутки проведено 879 тестов, всего на сегодняшний день - 7 505 997 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки вакцинировавшихся от коронавируса не было.