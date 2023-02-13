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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 5 человек излечились.
Здоровье
13 февраля 2023 г. 19:24
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 5 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один пациент с коронавирусом скончался.

Всего в стране выявлено 828 235 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 986 человек излечились, в настоящее время насчитывается 150 активно больных. Всего скончались 10 099 человек.

За последние сутки проведено 879 тестов, всего на сегодняшний день - 7 505 997 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки вакцинировавшихся от коронавируса не было.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 6 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 6 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 1 nəfər ölüb

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