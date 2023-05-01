В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились шесть человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрированы 6 новых фактов заражения коронавирусом, 6 человек выздоровели, один скончался.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 6 новых фактов заражения коронавирусом, 6 человек выздоровели, один скончался.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Всего в стране выявлено 831 386 фактов заражения, из них 820 873 человека выздоровели, в настоящее время насчитывается 271 активно больной пациент. От COVID-19 скончались 10 242 человека.

За минувшие сутки проведено 679 тестов на выявление коронавируса, всего - 7 590 936 тестов.

За сутки от коронавируса вакцинированы 3 человека. В целом в Азербайджане введено 13 960 877 доз вакцин.