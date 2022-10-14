В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 58 человек

В Азербайджане зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 89 человек излечились.

В Азербайджане зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 89 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

В Азербайджане выявлено в целом 822 485 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 087 человек излечились, 9 931 – скончался, активно больных - 467.

За последние сутки в стране проведено 1 897 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 284 670 тестов.