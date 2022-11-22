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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 58 человек, двое скончались

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 58 человек, двое скончались В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 32 человека излечились.
Здоровье
22 ноября 2022 г. 16:45
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 58 человек, двое скончались

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 32 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, два человека скончались от коронавируса.

На данный момент в стране выявлено 824 033 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 813 785 человек излечились, в настоящее время насчитывается 273 активных пациента. Всего от коронавируса скончались 9 975 человек.

За последние сутки проведено 2 314 тестов на выявление коронавируса, всего - 7 361 245 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 58 new COVID-19 cases, 2 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 58 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər ölüb

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