В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 49 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, 37 человек вылечились.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса за последние сутки не зафиксировано.
Всего в стране выявлено 823 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 813 154 человека излечились, число активных больных - 313. От коронавируса скончался в общей сложности 9 951 человек.
За последние сутки проведено 1 957 тестов на выявление коронавируса, всего - 7 327 421 тест.