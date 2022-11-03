О нас

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 49 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 49 человек В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, 37 человек вылечились.
Здоровье
3 ноября 2022 г. 20:16
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 49 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, 37 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса за последние сутки не зафиксировано.

Всего в стране выявлено 823 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 813 154 человека излечились, число активных больных - 313. От коронавируса скончался в общей сложности 9 951 человек.

За последние сутки проведено 1 957 тестов на выявление коронавируса, всего - 7 327 421 тест.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa daha 49 yoluxma faktı qeydə alınıb

Самое читаемое

Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС
28 октября 2022 г. 09:52
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
29 октября 2022 г. 05:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi