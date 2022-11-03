В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 49 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, 37 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, 37 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса за последние сутки не зафиксировано.

Всего в стране выявлено 823 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 813 154 человека излечились, число активных больных - 313. От коронавируса скончался в общей сложности 9 951 человек.

За последние сутки проведено 1 957 тестов на выявление коронавируса, всего - 7 327 421 тест.