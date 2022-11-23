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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 49 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 49 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 43 человека излечились.
Здоровье
23 ноября 2022 г. 19:11
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 49 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 43 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На данный момент в стране выявлено 824 082 факта заражения коронавирусной инфекцией, 813 828 человек излечились, в настоящее время насчитывается 279 активно больных. Всего от коронавируса скончались 9 975 человек.

За последние сутки проведено 2 329 тестов на выявление коронавируса, всего - 7 363 574 теста.

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