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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 46 человек, пятеро скончались

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 46 человек, пятеро скончались В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 46 новых фактов заражения коронавирусом, 61 человек выздоровел, пятеро скончались.
Здоровье
3 мая 2023 г. 16:24
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 46 человек, пятеро скончались

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 46 новых фактов заражения коронавирусом, 61 человек выздоровел, пятеро скончались.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Всего в стране выявлено 831 460 фактов заражения, из них 820 953 человека выздоровели, в настоящее время насчитывается 257 активно больных пациентов. От COVID-19 скончались 10 250 человек.

За минувшие сутки проведен 1 471 тест на выявление коронавируса, всего - 7 593 644 теста.

За сутки от коронавируса вакцинированы 205 человек. В целом, в Азербайджане введено 13 962 017 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 46 new COVID-19 cases, 5 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 46 nəfər koronavirusa yoluxub, 5 nəfər ölüb

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