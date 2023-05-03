В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 46 человек, пятеро скончались

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 46 новых фактов заражения коронавирусом, 61 человек выздоровел, пятеро скончались.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
Всего в стране выявлено 831 460 фактов заражения, из них 820 953 человека выздоровели, в настоящее время насчитывается 257 активно больных пациентов. От COVID-19 скончались 10 250 человек.
За минувшие сутки проведен 1 471 тест на выявление коронавируса, всего - 7 593 644 теста.
За сутки от коронавируса вакцинированы 205 человек. В целом, в Азербайджане введено 13 962 017 доз вакцин.