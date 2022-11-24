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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 45 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 45 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 44 человека излечились.
Здоровье
24 ноября 2022 г. 18:41
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 45 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 44 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На данный момент в стране выявлено 824 127 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 813 872 человека излечились, в настоящее время насчитывается 280 активно больных. Всего от коронавируса скончались 9 975 человек.

За последние сутки проведено 2 043 теста на выявление коронавируса, всего - 7 365 617 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 45 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 45 nəfər koronavirusa yoluxub

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