В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 45 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 44 человека излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 44 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На данный момент в стране выявлено 824 127 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 813 872 человека излечились, в настоящее время насчитывается 280 активно больных. Всего от коронавируса скончались 9 975 человек.

За последние сутки проведено 2 043 теста на выявление коронавируса, всего - 7 365 617 тестов.