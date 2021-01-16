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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 402 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 402 человека За последние сутки 15 человек скончались от COVID-19
Здоровье
16 января 2021 г. 17:34
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 402 человека

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 402 новых случая заражения коронавирусом, 650 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 15 человек скончались от COVID-19.

В общей сложности в стране выявлен 226 951 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 214 423 человека вылечились, 2 998 скончались. В настоящее время лечение проходят 9 530 пациентов.

За последние сутки проведено 8 574 теста, в целом 2 311 417 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 402 new Covid cases, 15 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 402 yeni yoluxma qeydə alınıb, 15 nəfər vəfat edib

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