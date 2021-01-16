В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 402 человека

За последние сутки 15 человек скончались от COVID-19

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 402 новых случая заражения коронавирусом, 650 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 15 человек скончались от COVID-19.

В общей сложности в стране выявлен 226 951 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 214 423 человека вылечились, 2 998 скончались. В настоящее время лечение проходят 9 530 пациентов.

За последние сутки проведено 8 574 теста, в целом 2 311 417 тестов.