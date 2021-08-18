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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 4 129 человек, 20 скончались

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 4 129 человек, 20 скончались В Азербайджане зарегистрировано 4 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 968 пациентов излечились.
Здоровье
18 августа 2021 г. 16:43
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 4 129 человек, 20 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 4 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 968 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 20 человек.

Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 377 304 человека. Из них излечились 341 142 человека, скончались 5 208 человек.

Число активно больных на сегодняшний день составляет 30 954 человека.

За последние сутки в стране было проведено 17 740 тестов, в общей сложности - 4 252 882 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 4,129 new COVID-19 cases, 20 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 4129 nəfər koronavirusa yoluxub, 20 nəfər ölüb

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