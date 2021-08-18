В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 4 129 человек, 20 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 4 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 968 пациентов излечились.

В Азербайджане зарегистрировано 4 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 968 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 20 человек.

Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 377 304 человека. Из них излечились 341 142 человека, скончались 5 208 человек.

Число активно больных на сегодняшний день составляет 30 954 человека.

За последние сутки в стране было проведено 17 740 тестов, в общей сложности - 4 252 882 теста.