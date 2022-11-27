В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 39 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 34 человека прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 34 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

Всего в стране выявлено 824 232 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 813 976 человек прошли лечение и выздоровели, активно больных - 280 человек. Всего скончались 9 976 человек.

За последние сутки проведено 1 337, всего - 7 370 771 тест.