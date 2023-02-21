О нас

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 37 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 37 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 14 человек излечились.
Здоровье
21 февраля 2023 г. 16:46
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 37 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 14 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались два человека.

Всего в стране выявлено 828 395 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 145 человек излечились, в настоящее время насчитывается 145 активно больных. Всего скончался 10 105 человек.

За последние сутки проведено 1 695 тестов, всего на сегодняшний день - 7 516 142 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 37 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 37 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39
Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi