В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 37 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 14 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 14 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались два человека.

Всего в стране выявлено 828 395 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 145 человек излечились, в настоящее время насчитывается 145 активно больных. Всего скончался 10 105 человек.

За последние сутки проведено 1 695 тестов, всего на сегодняшний день - 7 516 142 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом.