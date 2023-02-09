О нас

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 37 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 37 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 38 человек излечились.
Здоровье
9 февраля 2023 г. 23:12
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 37 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 38 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся от коронавируса нет.

Всего в стране выявлено 828 174 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 922 человека излечились, в настоящее время насчитывается 155 активно больных. Всего скончались 10 097 человек.

За последние сутки проведено 1 380 тестов, всего на сегодняшний день - 7 502 054 теста на выявление заражения коронавирусом.


Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son gün ərzində 37 yeni yoluxma qeydə alınıb

Экслюзивные новости

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
9 февраля 2023 г. 14:23
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
9 февраля 2023 г. 12:45
В Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоВ Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
8 февраля 2023 г. 16:00
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ
Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ
8 февраля 2023 г. 13:48
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
7 февраля 2023 г. 17:13
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
7 февраля 2023 г. 14:10
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
6 февраля 2023 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi