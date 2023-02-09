В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 37 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 38 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 38 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся от коронавируса нет.

Всего в стране выявлено 828 174 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 922 человека излечились, в настоящее время насчитывается 155 активно больных. Всего скончались 10 097 человек.

За последние сутки проведено 1 380 тестов, всего на сегодняшний день - 7 502 054 теста на выявление заражения коронавирусом.



