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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 36 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 36 человек За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 43 человека излечились.
Здоровье
27 октября 2022 г. 18:08
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 36 человек

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 43 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, зарегистрирован один случай смерти от коронавируса.

В общей сложности в стране коронавирусной инфекцией заразились 823 100 человек, из них 812 849 человек излечились, число активных больных - 309. Всего от коронавируса скончались 9 942 человека.

За последние сутки проведено 2 112 тестов, на сегодняшний день - 7 313 756 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 36 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 36 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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