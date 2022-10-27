В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 36 человек

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 43 человека излечились.

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 43 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, зарегистрирован один случай смерти от коронавируса.

В общей сложности в стране коронавирусной инфекцией заразились 823 100 человек, из них 812 849 человек излечились, число активных больных - 309. Всего от коронавируса скончались 9 942 человека.

За последние сутки проведено 2 112 тестов, на сегодняшний день - 7 313 756 тестов.