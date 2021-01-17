В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 322 человека

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 322 новых случая заражения коронавирусом, 845 человек выписаны после выздоровления.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 322 новых случая заражения коронавирусом, 845 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 11 человек скончались от COVID-19.

В общей сложности в стране выявлен 227 273 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 215 263 человека вылечились, 3 009 скончались. В настоящее время лечение проходят 8 996 пациентов.

За последние сутки проведено 6 776 теста, в целом 2 318 193.

