В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 32 человека

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом, 17 человек выздоровели.

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом, 17 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

В целом в стране выявлено 831 780 фактов заражения, из них 821 420 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 87 активных больных. Всего скончались 10 273 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 235, всего на сегодняшний день - 7 614 928 тестов.

За последние сутки в Азербайджане введено 167, всего - 13 964 344 дозы вакцин.