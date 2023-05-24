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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 32 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 32 человека За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом, 17 человек выздоровели.
Здоровье
24 мая 2023 г. 16:46
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 32 человека

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом, 17 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

В целом в стране выявлено 831 780 фактов заражения, из них 821 420 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 87 активных больных. Всего скончались 10 273 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 235, всего на сегодняшний день - 7 614 928 тестов.

За последние сутки в Азербайджане введено 167, всего - 13 964 344 дозы вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 32 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxan və vaksinasiya olunanların sayı açıqlanıb

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