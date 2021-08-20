В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 968 человек, 21 скончался

В Азербайджане зарегистрировано 3 968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 151 пациент излечился.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался 21 человек.
Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 384 886 человек. Из них излечились 343 407 человек, скончались 5 252 человека.
Число активно больных на сегодняшний день составляет 36 227 человек.
За последние сутки в стране было проведено 17 215, в общей сложности - 4 285 883 теста.