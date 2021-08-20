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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 968 человек, 21 скончался

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 968 человек, 21 скончался В Азербайджане зарегистрировано 3 968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 151 пациент излечился
Здоровье
20 августа 2021 г. 17:39
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 968 человек, 21 скончался

В Азербайджане зарегистрировано 3 968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 151 пациент излечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался 21 человек.

Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 384 886 человек. Из них излечились 343 407 человек, скончались 5 252 человека.

Число активно больных на сегодняшний день составляет 36 227 человек.

За последние сутки в стране было проведено 17 215, в общей сложности - 4 285 883 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 3,968 new COVID-19 cases, 21 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 3 968 nəfər koronavirusa yoluxub, 21 nəfər ölüb

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