В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 968 человек, 21 скончался

В Азербайджане зарегистрировано 3 968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 151 пациент излечился

В Азербайджане зарегистрировано 3 968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 151 пациент излечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался 21 человек.

Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 384 886 человек. Из них излечились 343 407 человек, скончались 5 252 человека.

Число активно больных на сегодняшний день составляет 36 227 человек.

За последние сутки в стране было проведено 17 215, в общей сложности - 4 285 883 теста.