В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 614 человек, 23 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 3 614 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 114 пациентов излечились.

В Азербайджане зарегистрировано 3 614 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 114 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 23 человека.

Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 380 918 человек. Из них излечились 342 256 человек, скончался 5 231 человек.

Число активно больных на сегодняшний день составляет 33 431 человек.

За последние сутки в стране было проведено 15 786, в общей сложности - 4 268 668 тестов.