О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 614 человек, 23 скончались

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 614 человек, 23 скончались В Азербайджане зарегистрировано 3 614 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 114 пациентов излечились.
Здоровье
19 августа 2021 г. 17:43
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 614 человек, 23 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 3 614 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 114 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 23 человека.

Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 380 918 человек. Из них излечились 342 256 человек, скончался 5 231 человек.

Число активно больных на сегодняшний день составляет 33 431 человек.

За последние сутки в стране было проведено 15 786, в общей сложности - 4 268 668 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan reports 3,614 new COVID-19 cases, 23 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 3 614 nəfər koronavirusa yoluxub

Самое важное

Шушинцы на Джыдыр-дюзю
ФотоШушинцы на Джыдыр-дюзю
19 августа 2021 г. 15:27
Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге Зефер йолу идут завершающие работы
Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге "Зефер йолу" идут завершающие работы
19 августа 2021 г. 14:19
Россия не планирует отправлять военный контингент в Афганистан
Россия не планирует отправлять военный контингент в Афганистан
19 августа 2021 г. 01:43
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами  
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами  
18 августа 2021 г. 22:53
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21
Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше
Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше
18 августа 2021 г. 10:35
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
17 августа 2021 г. 11:42
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
16 августа 2021 г. 17:49
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
16 августа 2021 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi