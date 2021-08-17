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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 322 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 322 человека В Азербайджане зарегистрировано 3 322 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 847 пациентов излечились.
Здоровье
17 августа 2021 г. 16:46
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 322 человека

В Азербайджане зарегистрировано 3 322 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 847 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 18 человек.

Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 373 175 человек. Из них излечились 340 174 человека, скончались 5 188 человек.

Число активно больных на сегодняшний день составляет 27 813 человек.

За последние сутки в стране было проведено 15 007 тестов, в общей сложности - 4 235 142 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 3,322 new COVID-19 cases, 18 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COVID-19-a daha 3 322 nəfər yoluxub, 18 nəfər ölüb

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