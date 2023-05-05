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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 29 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 29 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения, 46 человек выздоровели.
Здоровье
5 мая 2023 г. 17:03
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 29 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения, 46 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

Всего в стране выявлено 831 511 фактов заражения, из них 821 070 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 187 активных больных. От COVID-19 скончались 10 254 человека.

За минувшие сутки в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 656 тестов, всего на сегодняшний день - 7 595 306 тестов.

За сутки от коронавируса вакцинированы 168 человек. В целом, в Азербайджане введено 13 962 384 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 29 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 29 nəfər koronavirusa yoluxub

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