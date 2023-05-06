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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 29 человек, трое скончались

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 29 человек, трое скончались В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 29 новых фактов заражения коронавирусом, 30 человек выздоровели, трое скончались.
Здоровье
6 мая 2023 г. 23:14
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 29 человек, трое скончались

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 29 новых фактов заражения коронавирусом, 30 человек выздоровели, трое скончались.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Всего в стране выявлено 831 540 фактов заражения, из них 821 100 человек выздоровели, в настоящее время проходят лечение 204 инфицированных коронавирусом. От COVID-19 скончались 10 257 человек.

За минувшие сутки проведен 1 181 тест на выявление коронавируса, всего - 7 596 487 тестов.

Кроме того, за сутки от коронавируса вакцинирован 151 человек. В целом, в Азербайджане введено 13 962 535 доз вакцин.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 29 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər ölüb

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