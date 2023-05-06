В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 29 человек, трое скончались

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 29 новых фактов заражения коронавирусом, 30 человек выздоровели, трое скончались.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 29 новых фактов заражения коронавирусом, 30 человек выздоровели, трое скончались.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Всего в стране выявлено 831 540 фактов заражения, из них 821 100 человек выздоровели, в настоящее время проходят лечение 204 инфицированных коронавирусом. От COVID-19 скончались 10 257 человек.

За минувшие сутки проведен 1 181 тест на выявление коронавируса, всего - 7 596 487 тестов.

Кроме того, за сутки от коронавируса вакцинирован 151 человек. В целом, в Азербайджане введено 13 962 535 доз вакцин.