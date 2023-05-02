В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 28 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 28 новых фактов заражения коронавирусом, 19 человек выздоровели, трое скончались.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
Всего в стране выявлено 831 414 фактов заражения, из них 820 892 человека выздоровели, в настоящее время насчитывается 277 активно больных пациентов. От COVID-19 скончались 10 245 человек.
За минувшие сутки проведено 1 237 тестов на выявление коронавируса, всего - 7 592 173 теста.
За сутки от коронавируса вакцинированы 935 человек. В целом, в Азербайджане введено 13 961 812 доз вакцин.