В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 28 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 28 новых фактов заражения коронавирусом, 19 человек выздоровели, трое скончались.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 28 новых фактов заражения коронавирусом, 19 человек выздоровели, трое скончались.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Всего в стране выявлено 831 414 фактов заражения, из них 820 892 человека выздоровели, в настоящее время насчитывается 277 активно больных пациентов. От COVID-19 скончались 10 245 человек.

За минувшие сутки проведено 1 237 тестов на выявление коронавируса, всего - 7 592 173 теста.

За сутки от коронавируса вакцинированы 935 человек. В целом, в Азербайджане введено 13 961 812 доз вакцин.