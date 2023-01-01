В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 26 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 71 человек вылечился.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 71 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

Всего в стране выявлено 826 427 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 815 946 человек прошли лечение и выздоровели, активно больных - 473 человека. Всего скончались 10 008 человек.

За последние сутки проведено 1 365, всего - 7 432 124 теста.